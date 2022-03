EXPLICAEsIA Guvernului la platforma care va trata ca suspect de propaganda rusa pe cine asociaza Guvernul, presedintele si premierul cu coruptia ori incompetenta, anuntata de Profit.ro

Guvernul este deschis cooperarii cu reprezentantii societatii civile cat timp rezultatul cooperarii este in interesul si beneficiul cetateanului, iar initiativele ONG-urilor si expertilor media vor genera recomandari in domeniul combaterii dezinformarii si stirilor false, transmite Guvernul, ca reactie la informatia anuntata de Profit.ro privind platforma pregatita pentru a scana dezinformari in online si care va trata ca suspect de propaganda pe cine asociaza Guvernul, presedintele si ... citeste toata stirea