Explozia cererii de Inteligenta Artificiala a propulsat veniturile de cloud ale Amazon. Vanzarile gigantului american au urcat la 143,3 mld. dolari, in crestere cu 13% fata de anul precedent

Cererea de inteligenta artificiala a impulsionat cresterea vanzarilor diviziei de cloud computing a Amazon, a anuntat marti compania, in cel mai recent semn al modului in care marile companii din domeniul tehnologiei se orienteaza catre aceasta tehnologie in crestere rapida.Amazon Web Services, un factor esential de profit pentru gigantul comertului electronic, a inregistrat o crestere de 17% a vanzarilor, pana la 25 de miliarde de dolari in primele trei luni ale anului 2024, peste ... citește toată știrea