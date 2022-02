Extinderea Schengen si intarirea frontierelor externe, prioritati franceze in Europa

Dorinta guvernului francez este ca spatiul Schengen sa cuprinda in curand Romania, Croatia si Bulgaria, a afirmat, ieri, Jean-Yves Le Drian, ministrul francez pentru Europa si pentru Afacerile Externe, in cadrul conferintei de presa care a avut loc dupa sedinta Formatului Bucuresti 9 (B9)."Referitor la Schengen, am amintit care este pozitia noastra, pe care o cunoasteti foarte bine. Este important sa ne controlam impreuna frontierele, pentru ca spiritul Schengen - libera circulatie - inseamna ... citeste toata stirea