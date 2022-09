Aproape jumatate (46%) dintre respondentii unui studiu EY Romania au spus ca cel mai mare impediment in recrutarea angajatilor din strainatate in Romania este problema legislatiei. Pe locul al doilea, cu o pondere de 21% in randul respondentilor, se afla inflatia si instabilitatea economica."Organizatiile se vor uita peste granite, peste continente pentru a identifica si recruta talente, iar daca reusesc sa faca acest ... citeste toata stirea