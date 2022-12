EY: Furnizorii risca sa fie depasiti de situatie, energia devine o prioritate pentru consumatori. 71% dintre consumatori sunt mai interesati in prezent de reducerea costurilor si a consumului de energie decat in 2021

Energia este in prezent o prioritate pentru consumatori, intrucat are un impact din ce in ce mai mare asupra stilului lor de viata si a bugetului personal.Acest lucru reiese din raportul EY "Energy transition consumer insights", care a intervievat 70.000 de consumatori de energie rezidentiala, de pe 18 piete, timp de doi ani. Cercetarea arata ca 71% dintre consumatori sunt mai interesati in prezent de reducerea costurilor si a consumului de energie decat in urma cu un an, iar 65% dintre ... citeste toata stirea