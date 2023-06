Necesitatea reformarii sistemului vamal comunitar, problemele cauzate de produsele extracomunitare importate din Ucraina in ultimul an si reluarea exportului romanesc catre pietele din Asia, Africa si America de Sud au constituit principalele teme ale conferintei "Facilitarea Comertului Extracomunitar", organizata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), in parteneriat cu Asociatia Nationala a Lucratorilor Vamali din Romania (ANPLVR).Revigorarea comertului extracomunitar, in special ... citeste toata stirea