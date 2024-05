Facultatea de Contabilitate de la ASE organizeaza a 46-a editie a Congresului Asociatiei Europene a Contabililor in Bucuresti in perioada 15-17 mai

Facultatea de Contabilitate de la ASE organizeaza a 46-a editie a Congresului Asociatiei Europene a Contabililor in Bucuresti in perioada 15-17 maiMai multi profesori din mai multe universitati internationale si din Romania vor sustine o serie de workshopuri si conferinte in cadrul celei de-a 46-a editiei a Congresului Asociatiei Europene a Contabililor in Bucuresti in perioada 15-17 mai."Aproximativ 1.300 de delegati din 50 de tari, profesori si profesionisti din domeniul contabilitatii si ... citește toată știrea