Falimentul City Insurance, explicat: Ar fi vandut polite sub tariful notificat, cu neplata la timp a daunelor, pierderi constante la nivelul filialelor din Grecia si Italia, nerecuperarea creantelor in regrese si imprumuturi fara substanta economica

Vanzarea politelor sub tariful notificat, lipsa demersurilor pentru recuperarea creantelor de la reasiguratori, neplata la timp a daunelor, pierderi constante la nivelul filialelor din Grecia si Italia, nerecuperarea creantelor in regrese si imprumuturi fara substanta economica in valoare de 125 milioane de euro reprezinta principalele motive care au condus la intrarea in faliment a City Insurance, fostul lider al pietei asigurarilor, potrivit datelor prezentate de lichidatorul judiciar al ... citeste toata stirea