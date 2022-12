FAN Courier incheie anul cu afaceri de peste 225 milioane de euro si investitii record. Impact puternic la profitabilitate. Compania vizeaza pozitia de lider in Republica Moldova si extinderea pe alte piete internationale

FAN Courier estimeaza ca va incheia 2022 cu o cifra de afaceri de 225 de milioane de euro, in crestere cu 10% fata de anul anterior, pe fondul unui an plin de provocari si incertitudini. Compania a continuat investitiile masive in tehnologizare, digitalizare si servicii de livrare alternativa, precum si in extinderea si automatizarea HUB-urilor, consolidandu-si pozitia de lider al pietei de curierat. 2022 este si anul cu un nivel record al investitiilor planificate si realizate: 31,5 milioane ... citeste toata stirea