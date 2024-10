FAN Courier pariaza pe autostrada A1 si a inchiriat 4.500 mp in CTPark Deva

FAN Courier, liderul pietei de curierat, a contractat 4.500 mp in proiectul logistic CTPark Deva. Aceasta noua extindere aduce suprafata totala ocupata de FAN Courier in parcurile logistice CTP la peste 10.000 mp, compania fiind deja prezenta in CTPark Sibiu East si CTPark Craiova East.FAN Courier a finalizat prima jumatate din acest an cu afaceri mai mari cu aproape 15%, in linie cu ce a bugetat, insa profitul este sub nivelul estimat, date fiind costurile in crestere, potrivit oficialilor. ... citește toată știrea