Fara autorizarea Congresului, Statele Unite vor atinge joi limita de indatorare

Statele Unite vor atinge joia viitoare limita de indatorare autorizata de Congres, a avertizat vineri ministrul de Finante, Janet Yellen, ceea ce ar obliga Trezoreria "sa ia masuri extraordinare" pentru a evita o intrare in incapacitate de plata, informeaza Agerpres.Intr-o scrisoare adresata presedintelui republican al Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy, Janet Yellen a subliniat ca incepand de joi si in lipsa unui nou plafon, Trezoreria "se pregateste sa puna in aplicare incepand cu ... citeste toata stirea