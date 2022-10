Fenomene ciudate in armata rusa: prefera sa sara cu tancurile in aer decat sa mai lupte

Kievul sustine ca soldatii rusi isi distrug intentionat tancurile, trecand cu senilele peste mine, pentru a le scoate din lupta. "Armata rusa trece in mod deliberat peste minele cu tancurile lor, in special cu vehiculele blindate de lupta, pentru a le deteriora si a opri lupta", sustine Garda Nationala Ucraineana, explicand astfel videoclipul publicat de presa nationala si internationala in care un tanc rusesc trece peste cateva mine si explodeaza, in ciuda faptului ca bombele sunt vizibile, ... citeste toata stirea