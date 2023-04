Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a platit in primele trei luni din 2023 despagubiri in valoare de 188,7 mil. lei in contul a 5 falimente din piata asigurarilor, din care doar pentru City Insurance s-au platit 179,2 mil. lei, maim ult de 94%, potrivit informatiilor transmise de reprezentantii FGA."In primele trei luni ale anului curent, FGA a achitat despagubiri in valoare de cca. 188,67 milioane lei. Din suma totala a platilor aferente trimestrului I al lui 2023, 179,17 milioane lei ... citeste toata stirea