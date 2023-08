Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a facut plati de 434,3 mil. lei in primele 7 luni din 2023 in contul a cinci falimente de pe piata asigurarilor respectiv City Insurance, Astra, Carpatica Asig, Certasig si Euroins, potrivit informatiilor transmise de reprezentantii FGA.Suma de 434,3 mil. lei au fost platita in baza a 46.617 cereri de plata din primele 7 luni din 2023. Din aceasta, peste 87%, respectiv 380,3 mil. lei reprezinta plati facut de FGA de la inceputul anului pana acum in ... citeste toata stirea