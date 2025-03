Financial Times, pe prima pagina: In ciuda presiunilor atat din partea SUA, cat si a Rusiei, candidatura lui Calin Georgescu va fi probabil respinsa din cauza anchetei penale

In ciuda presiunilor atat din partea SUA, cat si a Rusiei, Bucurestiul pare hotarat sa-l impiedice Calin Georgescu sa candideze, au declarat doua persoane familiare cu situatia pentru Financial Times, adaugand ca tentativa sa de a obtine presedintia va fi probabil respinsa din cauza anchetei penale.Cu sprijinul vocal al lui JD Vance, Elon Musk si al serviciilor de informatii ale presedintelui rus Vladimir Putin, Georgescu a devenit simbolul suprem al modului in care apropierea administratiei ... citește toată știrea