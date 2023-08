Statele Unite si China intentioneaza sa deschida noi linii de comunicare, in scopul abordarii subiectelor disputate, un prim semnal de progrese in sensul stabilizarii relatiilor de cand secretarul de Stat american, Antony Blinken, s-a deplasat la Beijing, in iunie.Conform unor oficiali citati de cotidianul Financial Times, Washingtonul si Beijingul vor crea doua grupuri de lucru, pentru discutii despre problemele din zona Asia-Pacific si despre chestiuni maritime. In plus, este posibil sa fie ... citeste toata stirea