Firma prin care Orange si Vodafone isi devolta in comun retelele, afaceri si profit net in crestere

Netgrid Telecom, firma prin care operatorii Orange si Vodafone dezvolta in comun retelele de telefonie mobila, a raportat pentru anul trecut o cifra de afaceri de 7,86 milioane de lei, in crestere cu 8% fata de 2020.Profitul net al companiei a urcat cu 17,7%, la 435.764 lei.Netgrid Telecom a fost infiintata in anul 2013 sub denumirea Ovidiu Telecommunications.Operatorii Orange Romania si Vodafone Romania detin, fiecare, cate 50% din actiunile societatii.