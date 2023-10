Fitch Ratings a atribuit judetului Cluj calificativul 'BBB-' pentru datoriile in valuta si moneda nationala, cu perspective stabile.Ratingurile judetului Cluj reflecta opinia Fitch, potrivit careia performanta operationala si ratele de indatorare ale judetului vor ramane, pe termen mediu, in linie cu cele ale judetelor cu o sustenabilitate a datoriei din categoria 'aa', "in pofida pofida presiunilor asupra bugetului sau, care decurg din cresterea preturilor, din efectele macroeconomice ... citeste toata stirea