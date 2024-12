Fitch Ratings a revizuit perspectiva ratingului pentru datoria suverana pe termen lung in valuta straina a Romaniei de la "Stabila" la "Negativa" si a confirmat ratingul la "BBB-".Urmatoarea revizuire programata pentru ratingul Romaniei este in februarie 2025, dar Fitch considera ca evolutiile din tara justifica o astfel de abatere de la calendar, iar rationamentul este detaliat in prima parte (factori cu greutate mare) a sectiunii "Factori cheie ai ratingului" de mai jos.Factori cheie ai ... citește toată știrea