Fiul presedintelui Donald Trump a postat dur pe Twitter dupa decizia CCR: Inca o incercare Soros/Marxista de a manipula rezultatele si de a nega vointa poporului

Donald Trump Jr., fiul presedintelui ales al SUA, a comentat pe X decizia Curtii Constitutionale din Romania de a anula primul tur al alegerilor prezidentiale:"Wow, priviti ce se intampla in Romania! Curtea Constitutionala tocmai a anulat primul tur al alegerilor prezidentiale. Inca o incercare Soros/Marxista de a manipula rezultatele si de a nega vointa poporului. Ea va pierde, si ei stiu asta."Wow, look at what's happening ... citește toată știrea