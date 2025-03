Florin Barbu: "Ministerul Agriculturii trebuie sa sprijine fermierii, nu sa-i incurce"

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca institutiile subordonate ministerului pe care il conduce trebuie sa ajute fermierii, fara sa fie neglijate elementele de biosecuritate, pentru a evita astfel bolile in fermele din Romania, informeaza Agerpres."Rugamintea mea este sa sprijinim fermierii. Trebuie sa le dam o relaxare, nu trebuie sa intram peste fermieri abuziv, cu controale, pentru ca au foarte multe proiecte de dezvoltat, atat in partea de zootehnie, cat si in procesare. Sigur, ... citește toată știrea