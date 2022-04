FLORIN CITU A DEMISIONAT, FLUTUR E PRESEDINTE INTERIMARPNL - de la festivalul democratiei, la moderatia pucistilor

PNL se pregateste de Congresul Extraordinar pentru alegerea presedintelui, eveniment care va avea loc duminica, 10 aprilie, in prezenta a 1300 delegati. Este al doilea Congres al PNL, la sase luni dupa cel anterior in care tocmai isi alesese presedintele - pe Florin Citu - pentru un mandat pana in anul 2024. Este un congres extraordinar, inaintea caruia actuala grupare din fruntea PNL a declarat, ieri, in mai multe randuri in cadrul Consiliului National Extraordinar, ca "nu vom mai asista la un ... citeste toata stirea