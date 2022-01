FLORIN CITU: "Avem nevoie de compensari ca sa mentinem ritmul CE privind tranzitia energetica"

Economia tarii noastre nu poate mentine ritmul impus de Comisia Europeana privind tranzitia energetica, a afirmat, ieri, Florin Citu, presedintele Senatului, pentru DC News."Eu am spus intotdeauna, si cand eram in Ecofin, dar si ca premier, ca Romania nu-si permite acelasi ritm. (...) Se poate sa vorbesti cu Comisia Europeana si sa spui ca nu putem sa ne permitem acelasi ritm. Or, daca mergem in ritmul pe care il are Comisia Europeana avem nevoie de compensari ca acest cost sa fie sustinut. E ... citeste toata stirea