FLORIN CITU:"In doi ani de guvernare PNL nu s-a vorbit de cresterea taxelor"

Fostul premier Florin Citu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca in doi ani de zile de guvernare liberala nu s-a vorbit de cresterea taxelor, ci au fost eliminate suprataxe si supraaccize introduse de PSD in perioada 2017-2019 si ca PSD este la guvernare de 6 luni si intreg sectorul privat este bulversat pentru ca nu stie "ce taxe noi mai doresc PSD-istii sa introduca", informeaza news.ro.El sustine necesitatea refomei pensiilor, salarizarii bugetarilor si reformei in administratia publica, ... citeste toata stirea