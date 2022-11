FLORIN CITU:"Orice interventie a statului in piata, care plafoneaza un pret sub pretul pietei, are un singur rezultat - penurie"

Fostul prim-ministru Florin Citu a afirmat ca "orice interventie a statului in piata, care plafoneaza un pret sub pretul pietei, are un singur rezultat - penurie", informeaza news.ro.El a adaugat ca "efectele *solutiilor* aprobate pana acum de Guvern arata ca obiectivul principal este de a pastra coalitia de guvernare si nu de a-i ajuta pe romani"."Poate nu am fost foarte clar. Mai incerc. Socialistii pricep mai greu. Orice interventie a statului in piata, care plafoneaza un pret sub pretul ... citeste toata stirea