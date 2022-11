FLORIN CITU:"Prin OUG 118/2021 au fost compensate facturile la energie"

Fostul premier Florin Citu a explicat ca, anul trecut a fost adoptata ordonanta de urgenta care compensa facturile la energie, din noiembrie 2021 pana in martie 2022, insa dupa ce a picat guvernul liberal, in urma motiunii de cenzura, PSD a impus o alta ordonanta de urgenta care a crescut cu circa 30% pretul energie, iar o alta ordonanta care poate reglementa acest lucru nu poate fi aplicata, potrivit News.ro."Anul trecut, 4 octombrie, am adoptat OUG 118/2021, care compensa facturile la ... citeste toata stirea