Florin Dragan, Universitatea Politehnica Timisoara: Anul viitor nu va fi simplu, trebuie sa lucram impreuna pentru a crea o viziune pentru Timisoara si pentru aceasta regiune

Sursa: Ziarul Financiar
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 10:36
15 citiri
Anul viitor nu va simplu pentru Romania si, implicit, pentru Timisoara, astfel ca mediul universitar si mediul de business trebuie sa lucreze impreuna pentru a crea o viziune pentru Timisoara si pentru regiunea din care vine orasul, sustine Florin Dragan, rector, Universitatea Politehnica Timisoara.
"Da, avem un guvern de criza care taie, daca era necesar sa facem anumite taieri, sa punem taxe nu stiu daca era asa necesar. Nu e foarte placut, nu prea ofera o viziune sau o perspectiva. La ora ...citește toată știrea

