Florin Ilie, vicepresedinte, ING: Banca trebuie sa inteleaga in detaliu cum "ticaie" domeniul de activitate al debitorului. Cunoasterea sectorului de activitate poate duce la o creditare mai mare

Cunoasterea sectorului de activitate ar putea sa sustina o creditare mai mare, astfel cp banca trebuie sa inteleaga in detaliu cum functioneaza domeniul de activitate al debitorului, este de parere Florin Ilie, vicepresedinte al ING."Ce ar putea sa creasca, sa sustina o creditare mai mare pentru economie este cunoasterea sectorului de activitate, cat de mult intelege banca cum ticaie in intimitate, in detaliu, sectorul de activitate al debitorului, al companiei creditate. Diferenta de cat risc ... citește toată știrea