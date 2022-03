Fondul de pensii BRD a cumparat actiuni la distribuitorul Aquila si a vandut toate titlurile detinute la SIF Banat- Crisana si Transilvania Investments Alliance

Fondul de pensii administrat privat al BRD a cumparat, in ultimul trimestru al anului 2021, actiuni la compania de distributie si logistica Aquila Part Prod, valoarea plasamentului fiind de 15,79 milioane de lei, potrivit datelor administratorului. De asemenea, fondul a vandut in ultimele luni ale anului trecut toate actiunile detinute la SIF Banat- Crisana si Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania).La finele lunii septembrie 2021, fondul BRD avea detineri la SIF1 si SIF3 in ... citeste toata stirea