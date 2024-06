Fondul de pensii private Pilon II BRD Pensii, care va fi cumparat de Banca Transilvania, si-a dublat numarul de actiuni detinute la Hidroelectrica prin investitia a 116 mil. lei. Prima tranzactie a fondului pe anul acesta

BRD Pensii, cel mai mic fond de pensii private Pilon II din Romania, cu active de 5,9 mld. lei investite in numele a circa 571.000 de participanti, si care se pregateste sa fie achizitionat de Banca Transilvania de la banca franceza BRD Soc Gen, si-a dublat investitia pe care o are la producatorul de energie electrica Hidroelectrica (H2O) la Bursa de Valori Bucuresti.Astfel, in luna aprilie, cand indicele principal BET a stagnat, administratorul BRD Pensii a cumparat circa 885.545 de actiuni ... citește toată știrea