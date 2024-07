Fondul Roman de Contragarantare a acordat in acest an garantii de stat in valoare de 1 mld. de lei prin Construct Plus si Innovation Plus, componente ale programului IMM Plus

Fondul Roman de Contragarantare (FRC) a incheiat cu rezultate deosebite programul IMM PLUS la data de 30.06.2024, schema de ajutor de stat aprobata de Comisia Europeana menita sa sprijine intreprinderile mici si mijlocii si pe cele cu capitalizare de piata medie pentru a face fata provocarilor generate de succedarea crizelor in ultimii 5 ani.Din structura aceastei scheme aprobata in 2024 de Comisia Europeana, FRC a derulat doua componente: CONSTRUCT PLUS si INNOVATION PLUS si a acordat ... citește toată știrea