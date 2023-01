Ford pregateste un val masiv de restructurari. Gigantul auto planuieste sa elimine 3.200 de locuri de munca la principala sa uzina din Germania

Producatorul de automobile Ford intentioneaza sa taie 3.200 de locuri de munca in Europa si sa mute o parte din activitate in Statele Unite, a declarat luni sindicatul IG Metall din Germania, citat de CNN.Ford vrea sa desfiinteze 2.500 de locuri de munca in domeniul dezvoltarii produselor si alte 700 in functii administrative, cele mai afectate fiind locatiile din Germania, a declarat IG Metall.Angajatii de la uzina din Koln, care are aproximativ 14.000 de salariati - inclusiv 3.800 care ... citeste toata stirea