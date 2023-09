In ultimele 48 de ore, fortele Ministerului Apararii Nationale, din Fortele Navale, Fortele Terestre si din alte structuri au actionat in zonele localitatilor Ceatalchioi, Plauru si Chilia Veche din judetul Tulcea, si in judetul Galati, pe malul romanesc al Dunarii, langa porturile ucrainene.Fortele MApN au actionat cu echipe de cercetare in teren si cu dispozitive de supraveghere aeriana pe o suprafata de peste 80 de kilometri patrati.De asemenea, Fortele Navale executa cu nave fluviale, ... citeste toata stirea