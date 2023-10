Fosta Esiriac Leasing, societate preluata de BT Leasing Transilvania, a castigat, la prima instanta, in fata Consiliului Concurentei in dosarul privind anularea unei amenzi de 2,89 milioane de lei, aplicata in decembrie 2020 cu argumentul de incalcare a legislatiei in domeniul concurentei, prin "participarea la un schimb de informatii sensibile din punct de vedere comercial". Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata de ambele parti cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie. ... citeste toata stirea