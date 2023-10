Fostul premier chinez Li Keqiang a murit in urma unui atac de cord la varsta de 68 de ani, potrivit BBC.Presa de stat chineza a declarat ca acesta a murit vineri, la 10 minute dupa miezul noptii, in ciuda eforturilor "totale" de a-l resuscita.Economist de formatie, el a detinut a doua pozitie ca rang in China, desi in ultimii ani a fost izolat in mare masura in randul liderilor de varf ai Chinei.El a fost singurul oficial de rang inalt in functie care nu apartinea grupului de loialisti ai Xi. ... citeste toata stirea