Fostul premier liberal Florin Citu spune, luni, ca in PNRR existi spatiu pentru a creste pensiile sustenabil cu 25% in 2023."In PNRR exista spatiu pentru a creste pensiile sustenabil cu 25% in 2023", spune, luni, pe Facebook, senatorul liberal Florin Citu.Potrivit fostului premier liberal, desi tot anul PSD ... citeste toata stirea