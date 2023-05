Furnizorul de solutii de securitate IT Bitdefender, controlat de familia de antreprenori Florin si Mariuca Talpes, extinde parteneriatul de securitate cibernetica cu Ferrari, compania italiana urmand sa integreze tehnologia Advanced Threat Intelligence in operatiunile sale de securitate.CITESTE SI EXCLUSIV Brokerul de asigurari al Postei Romane a intrat in procedura insolventei. In urma cu 4 ani, Posta a cerut insolventa propriului broker, dar instanta a respins cererea. "Reactivarea ... citeste toata stirea