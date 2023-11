Fashion Days, unul dintre cei mai mari retaileri online de moda din Romania, anticipeaza vanzari de 70 milioane de lei, fara TVA, in prima zi a evenimentului de shopping Black Friday, a anuntat Robert Berza, CEO-ul retailerului.IMAGINI POT FI VAZUTE IN MATERIAL SI IN GALERIA FOTOProfit.ro organizeaza pe 9 noiembrie Gala anuala Povesti cu Profit...made in Romania, in care sunt premiati manageri si companii romanesti -DETALII AICI"Dupa retururi, cifra va fi mai mica. Cifra este pentru piata ... citeste toata stirea