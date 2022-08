FOTO Fatada de nord a cladirii Cazinoului din Constanta - dezvelita. Cum arata acum cazinoul si ce destinatie va avea

Fatada de nord a cladirii Cazinoului din Constanta a fost dezvelita, lucrarile de consolidare si reabilitare fiind realizate in proportie de 57%, anunta Ministerul Dezvoltarii.IMAGINI POT FI VAZUTE IN MATERIAL SI IN GALERIA FOTO"Termenul astazi aflat in vigoare pentru predarea acestei investitii este sfarsitul lunii martie 2023, care in mod aproape sigur se va mai ajusta", a explicat ministrul Cseke Attila.CITESTE SI ULTIMA ORA VIDEO EIA acuza Romania de inactiune in privinta comertului ... citeste toata stirea