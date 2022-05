FOTO Sediul CertAsig a fost vandut

Sediul central al CertAsig, companie intrata in faliment in 2020, a fost vandut cu 1,6 milioane de euro (inclusiv TVA) catre SAED Electronic. Initial, cladirea a fost scoasa la vanzare pentru 1,97 milioane de euro, dar pretul a fost redus la 1,8 milioane de euro si, ulterior, la 1,647 milioane de euro, fara TVA, releva date Profit.ro.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe Profit InsiderSAED Electronic a fost infiintata in anul 2003 si desfasoara ... citeste toata stirea