Franchwise Summit 2024 deschide portile antreprenoriatului prin franciza

Franchwise, cea mai mare companie de consultanta specializata in domeniul francizelor din Romania, organizeaza in perioada 15-16 octombrie 2024, la Radisson Blu Bucuresti, Franchwise Summit, eveniment de referinta pentru intreaga industrie.Summitul va reuni sub aceeasi umbrela antreprenori, investitori si experti de top din diverse industrii, fiind un reper pentru toti cei interesati sa exploreze oportunitatile de afaceri prin franciza, indiferent daca sunt la inceput de drum sau doresc sa isi ... citește toată știrea