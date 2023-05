Transilvania Broker (TBK), broker de asigurari listat la Bursa de Valori Bucuresti, a anuntat marti dimineata ca ATM Ventures, divizia de investitii a grupului Autonom, controlat de fratii Marius si Dan Stefan, a intrat in actionariatul companiei cu o detinere de 5,5%."ATM Ventures a intrat in posesia celor 275.000 actiuni in principal prin achizitie de pachete de actiuni de la actionarii fondatori Dan Niculae, Presedinte al Consiliului de administratie si Gabriel Login, Director General si ... citeste toata stirea