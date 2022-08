Fuziune pe piata locala a doua subsidiare ale francezilor de la Capgemini. Afacerilor celor doua companii IT s-au apropiat de 160 milioane de lei

Capgemini Services Romania, subsidiara locala a companiei franceze de consultanta in IT&C cu acelasi nume, care a raportat in 2021 un business de peste 92 milioane de lei, va fuziona prin absorbtie cu Altran Romania, producator de software cu venituri de 67,4 milioane de lei in anul precedent.Altran Romania este controlata integral de Capgemini Services Romania.CITESTE SI Pe o piata puternic zdruncinata de probleme din ultimii ani, ASF se pregateste sa analizeze contractele de reasigurare pe ... citeste toata stirea