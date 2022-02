Fuziunea dintre Cargotec si Konecranes, cu efecte si in Romania, primeste aviz conditionat de la Bruxelles

Comisia Europeana a aprobat conditionat fuziunea planificata intre Cargotec si Konecranes, cei mai mari furnizori de echipamente de ridicat si manipulare marfuri din Europa si printre cei mai mari din lume, cu activitati si in Romania.Aprobarea, care vine in urma unei investigatii aprofundate a Comisiei, este conditionata de cesionarea activitatilor Konecranes in domeniul stivuitoarelor si a diviziei Kalmar Automation Solutions a Cargotec, inclusiv fabrica Kalmar din Polonia. Divizia de ... citeste toata stirea