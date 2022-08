GABRIELA FIREA:"O familie cu multi copii nu are cum sa traiasca decat greu, de la o zi la alta"

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a aratat ca o familie cu multi copii traieste greu, in aceasta perioada, "de la o zi la alra" si a adaugat ca ministerul pe care il conduce se va implica, prin proiecte dedicate, si in sprijinul seniorilor care sunt singuri si au nevoie de ajutor, informeaza news.ro.Intrebata, miercuri seara, la Antena 3, cum traieste o familie din Romania, Gabriela Firea a explicat ca o familie cu multi copii nu are cum sa traiasca bine, in aceasta perioada de crize ... citeste toata stirea