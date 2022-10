GAFELE REPETATE L-AU COSTAT FUNCTIAVasile Dincu - un ministru deranjat de comandantul suprem al Armatei

Vasile Dincu a demisionat, ieri, din fruntea Ministerului Apararii Nationale, exact inaintea sedintei de astazi a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, 25 octombrie fiind si ziua in care se sarbatoreste in fiecare an Armata Romana, in amintirea zilei de 25 octombrie 1944, cant trupele romane au eliberat orasul Carei.Motivul invocat in demisia inaintata premierului Nicolae Ciuca, cel care la propunerea liderului PSD a preluat interimatul functiei de ministru al Apararii pana cand un alt ... citeste toata stirea