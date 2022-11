Gala ZF 2022. Ian Goldin, profesor de globalizare si dezvoltare, Universitatea din Oxford: Depinde de Romania daca, in 2040, romanii vor avea salariile pe care germanii le aveau in 2022

"Depinde de ce va face Romania. Caracterul convergent al veniturilor si salariilor este un fenomen istoric, asa ca aceasta intrebare nu este deloc ridicola. Am putea intreba insa daca romanii vor avea in 2040 salariile pe care germanii le aveau in 2022. In Europa, convergenta a fost extraordinara. Tarile cu performante ridicate cresc mult mai rapid", a raspuns, in cadrul Galei ZF 2022, Ian Goldin, profesor de globalizare si dezvoltare la Universitatea din Oxford, la intrebarea "Vor fi salariile ... citeste toata stirea