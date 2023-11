Premiul ZF 25 de ani pentru dragostea de Romania si pentru brandul Daciasi sustinerea in economieFiicele lui Constantin Stroe, fost director DaciaSorina StroeEste o mare onoare sa vedem ca tatal nostru inca ramane viu in amintiri. Tatal meu a fost modelul meu, eroul meu, omul care nu stia niciodata sa zica ca nu se poate. A fost un om vizionar, cel mai vizionar om pe care am avut ocazia sa-l cunosc. Multumim si la multi ani!Madalina VaidescuMultumim Ziarului Financiar pentru ca nu l-a ... citeste toata stirea