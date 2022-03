GALERIE FOTO Val de refugiati din Ucraina spre Romania. Guvernul are in analiza accesul lor pe piata muncii. Aproape 2.700 de persoane din Ucraina sunt angajate acum in Romania

Aproape 57.000 de ucrainieni au intrat in Romania de la inceputul razboiului declansat de Rusia, iar aautoritatile se asteapta ca numarul acestora sa creasca. UE a avertizat ca Europa se confrunta cu o criza umanitara majora, iar numarul persoanelor stramutate din cauza invaziei Rusiei ar putea fi mai mare de 7 milioane.Foarte multi dintre cei care vin acum in Romania se afla doar in tranzit, indreptandu-se catre state din vestul Europei. Dintre persoanele care se refugiaza in Romania, insa, o ... citeste toata stirea