GEN Z Trends. Consumul excesiv de continut media de slaba calitate dauneaza grav gandirii: In Romania, peste 90% dintre tineri stau zilnic "pe net", suntem lideri la TikTok, dar doar 46% au competente digitale de baza, cel mai scazut nivel din UE

a(Trade Mark)Din 2004, expertii de la Oxford University Press fac un exercitiu cu totul special, si anume sa vada care sunt cuvintele care au puterea de a surprinde esenta unui an. Anul 2024 devine astfel anul "brain rot", tradus putregaiul creierului, o stare care exprima impactul pe care consumul excesiv de informatii de slaba calitate il are asupra creierului a(Trade Mark)Ca o coincidenta, Romania, tara care are cel mai mare numar de utilizatori de TikTok raportat la populatia totala, este ... citește toată știrea